Calciomercato Milan – Piace Nuno Mendes, stop Bakayoko | VIDEO

Il Milan vuole vendere Diego Laxalt e prendere un altro vice per Theo Hernandez. Nelle scorse è spuntato fuori un nome nuovo dal Portogallo, è quello di Nuno Mendes dello Sporting Lisbona. Si parla anche di una prima offerta rossonera da 15 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita futura del giocatore, ma il club portoghese l’ha respinta come ha respinto anche il tentativo dell’Arsenal. Lo Sporting sembra intenzionato a confermare Nuno Mendes per questa stagione. Per il Milan difficile anche il ritorno di Tiemoué Bakayoko a centrocampo, dato che l’accordo con il Chelsea continua a non arrivare ancora. Si valutano alternative per la mediana.