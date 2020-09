Calciomercato Milan, Tonali ufficiale. Arriva Tatarusanu | VIDEO

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 20enne centrocampista ieri ha sostenuto le visite mediche e il test per l’idoneità sportiva, poi ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero. Indosserà la maglia numero 8. Adesso dovrà allenarsi a Milanello per entrare in condizione, dato che è fermo da settimane. Intanto il Milan ha chiuso per l’arrivo di Ciprian Tatarusanu, 34enne portiere rumeno che arriva dal Lione a titolo definitivo. Sarà il vice di Gigio Donnarumma. È già a Milano, venerdì visite mediche e poi la firma sul contratto.