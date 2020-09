Calciomercato Milan news – Idee Sangaré e Basic | VIDEO

Non si sblocca la trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko e allora il Milan pensa a delle alternative per rinforzare il centrocampo. Alla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara, gli uomini mercato rossoneri, si sono aggiunti altri due nomi. Il primo è quello di Ibrahim Sangaré, ivoriano classe 1997 che milita nel Tolosa. Il suo contratto scade a giugno 2021 e il cartellino viene valutato circa 10 milioni di euro. Anche Arsenal e Tottenham sulle sue tracce. Il secondo nome è quello di Toma Basic, 23enne croato in forza al Bordeaux. Anche il suo prezzo si aggira sui 10 milioni.