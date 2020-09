Calciomercato Milan news – Lione su Paquetà. Duarte in Brasile? | VIDEO

Lucas Paquetà non convocato da Stefano Pioli per Shamrock Rovers-Milan del preliminare di Europa League. Ragioni tecniche dietro la scelta dell’allenatore rossonero, ma forse c’entra anche il mercato. Il centrocampista brasiliano è fuori dal progetto tecnico e interessa al Lione, che però deve vendere prima di poter formulare un’offerta. Un altro brasiliano che può lasciare il Milan è Leo Duarte, poco convincente nelle amichevoli e reduce da una stagione con tanti problemi fisici. Gremio e San Paolo hanno fatto sondaggi per riportarlo in Brasile con la formula del prestito. La società rossonera attende proposte offerte per l’ex Flamengo, che verrà poi sostituito da un altro difensore centrale.