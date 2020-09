Calciomercato Milan, attesa una risposta per Krunic

Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan nelle prossime ore. Il Friburgo aspetta una risposta definitiva per il centrocampista bosniaco. Le ultime sull’affare

Rade Krunic resta in uscita. Il centrocampista bosniaco non è certamente una prima scelta per Stefano Pioli e l’arrivo di Sandro Tonali potrebbe levargli ancora di più spazio. Per l’ex Empoli è arrivata un’offerta da 8 milioni di euro complessivi da parte del Friburgo ma i rossoneri hanno deciso di temporeggiare per non presentarsi a Dublino con una rosa corta.

Nella giornata di ieri il club tedesco ha annunciato Baptiste Santamaria. L’acquisto del centrocampista potrebbe frenare il passaggio in Germania di Krunic. Secondo quanto riporta stamani Tuttosport, il Friburgo aspetterebbe una risposta definitiva da parte del Milan nelle prossime ore.

Se la trattativa dovesse saltare attenzione al ritorno del Torino, con Giampaolo che spinge per averlo. L’addio di Krunic è fondamentale per l’assalto a Bakayoko, che resta in cima alla lista per rafforzare il reparto mediano.

