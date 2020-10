Milan, ufficiale: Dalot è un nuovo giocatore rossonero

Il Milan comunica ufficialmente l’acquisto in prestito di Diogo Dalot. Il terzino arriva dal Manchester United per rimpolpare le corsie difensive.

Dopo l’iter di visite mediche, idoneità e firma sul contratto, Diogo Dalot è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il terzino arriva con la formula del prestito secco dal Manchester United, ma non è escluso che, come per Brahim Diaz, i rossoneri parleranno con i Red Devils per ottenere un diritto di riscatto durante la stagione. Dopo la sosta, un nuovo importante innesto sarà a disposizione di Stefano Pioli. Indosserà la maglia numero 5.

Il comunicato ufficiale:

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club.

Nato a Braga (Portogallo) il 18 marzo 1999, Diogo Dalot è cresciuto nel settore giovanile del Porto con cui ha esordito in Prima Squadra nel 2017 e collezionato 8 presenze, vincendo la Primiera Liga. In seguito, nell’estate 2018, si è trasferito al Manchester United con cui ha totalizzato 35 presenze e 1 gol.

Il difensore indosserà la maglia numero 5.