Hauge, debutto in Milan-Spezia: “Bellissimo. Calhanoglu mi consiglia”

Jens Petter Hauge ha esordito ufficialmente con la maglia rossonera in Milan-Spezia di campionato. L’ex gioiello del Bodo/Glimt è felice di questo debutto.

Milan-Spezia è stata la partita di esordio per Jens Petter Hauge, recentemente acquistato dai rossoneri. Il talento norvegese proveniente dal Bodo/Glimt è subentrato a Brahim Diaz nel secondo tempo.

Hauge ai microfoni di Milan TV ha raccontato le sue emozioni per il debutto di oggi : “Stupendo giocare a San Siro con la gloriosa maglia rossonera. Si è trattato di un importante giorno per me ed è stato positivo che la squadra abbia vinto”.

Il numero 15 rossonero ha proseguito parlando del suo inserimento nel gruppo, è fiducioso per il futuro: “Sono stati bellissimi giorni. I giocatori e lo staff sono stati gentilissimi con me e mi hanno aiutato tanto nell’ambientamento. Voglio apprendere l’italiano il più velocemente possibile e di ambientarmi al meglio”.

Hauge sta conoscendo i suoi compagni e con qualcuno c’è già un buon feeling: “Tutta la squadra è stata molto vicina a me. In queste giornate ho parlato molto con Brahim, Bennacer e Leao. Ho dialogato tanto con Hakan, che mi ha dato consigli su come giocare e su come crescere . Sono molto contento di essere qui”.