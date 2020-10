Milan, bilancio in rosso: deficit record vicino ai 200 milioni

Il Milan approverà a breve il bilancio al 30 giugno 2020 con una perdita record da quasi 200 milioni di euro. Grave impatto della pandemia.

Il Milan deve fare i conti con perdite da record. Come riporta l’edizione odierna di Milano Finanza, la società rossonera approverà a breve il bilancio al 30 giugno 2020 con una perdita record che oscilla tra i 175 e i 200 milioni di euro. Sulla situazione attuale del bilancio pesano enormemente i mancati introiti dello stadio a causa della pandemia (si stima una cifra attorno ai 30 milioni), ai quali si aggiungono i ricavi ridotti dalle sponsorizzazioni. Nel frattempo Elliott ha già dato il suo apporto finanziario immettendo 140 milioni di euro.

Il club, come scrive Tuttosport, sta lavorando alacremente per diventare il più solido possibile dal punto di vista economico e in questo senso rientra anche il mercato delle ultime sessioni. Si punta a realizzare più plusvalenze possibili, evitando minusvalenze. Chiaramente una qualificazione in Champions League potrebbe accelerare la questione e far crescere più in fretta una società che ha voglia di tornare grande.

