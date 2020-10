Milan, infortunio Musacchio: ecco quando rientra

Mateo Musacchio si prepara a far ritorno in campo. Il difensore argentino dovrebbe essere nuovamente a disposizione di mister Pioli in due settimane

La positività al Covid-19 di Matteo Gabbia crea grossi problemi al Milan. I rossoneri devono fare i conti con una forte emergenza al centro.

Attualmente i centrali in difesa a disposizione di Stefano Pioli sono solamente due, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Il capitano, però, è rientrato solo qualche giorno fa dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori dai campi dal termine della scorsa stagione.

Arrivano, però, novità in merito a Matteo Musacchio. L’argentino – come riporta Tuttosport – sarebbe vicino al rientro. Il recupero procede bene e nell’arco di due settimane dovrebbe tornare disponibile.

Una buona notizia per il Milan, che è in attesa di ricevere il via libera anche per Leo Duarte, ancora positivo al coronavirus dopo gli ultimi controlli.

