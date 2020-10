Milan, Ibra subito protagonista a Milanello

Zlatan Ibrahimovic è tornato nel miglior modo possibile a Milanello. Il primo allenamento dello svedese è stato caratterizzato da un gol e un assist

Zlatan Ibrahimovic corre e suda verso il derby. L’attaccante svedese, come raccontato, è tornato ad allenarsi quest’oggi a Milanello, con il resto della squadra. Il primo allenamento dopo la quarantena e la guarigione dal covid-19, certificata dal doppio tampone negativo.

Oggi – come racconta Gianlucadimarzio.com – Ibra si è allenato con i suoi compagni per circa un’ora e mezza ed è apparso carico e sorridente in vista del derby che salvo clamorosi colpi di scena giocherà da titolare al centro dell’attacco.

Lo svedese ha svolto tutta la partitella: tre tempi di 20 minuti in cui ha segnato un gol e fornito anche un assist. Ibra ha sconfitto il covid, e l’aria intorno a lui ma anche intorno al Milan è sicuramente più fresca.