Inter, Conte: “Milan squadra forte. Noi penalizzati dal Covid”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa prima del derby contro il Milan. Il tecnico nerazzurro ha spiegato la situazione dei suoi.

Alla vigilia del derby anche Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha detto la sua sulla stracittadina tanto attesa, la prima della stagione.

Il tecnico nerazzurro ha posto grande attenzione al duello con il Milan, squadra secondo lui da non sottovalutare: “Il Milan è una squadra forte, ha finito molto bene la scorsa stagione. Non dobbiamo farci trovare impreparati. Peccato per l’assenza dei tifosi, ma sarà una partita importante, da affrontare bene come le altre”.

Sui tanti positivi al Covid: “Siamo stati svantaggiati. Non dimentichiamo che il problema non è esser colpiti dal virus ma sei a casa, perdi la condizione e quando rientri devi rimetterti a posto. Il compito mio e dello staff è cercare tramite sedute video di contenere questo danno”.

Sulla sfida in campo al Milan: “Sarà una bella gara tra le due squadre, poi ovviamente sugli esterni ci saranno duelli importanti. Hakimi o Hernandez possono fare la differenza, sarà una partita molto veloce”.

