Inter-Milan, i convocati di Pioli: out Rebic, ecco Conti

Andrea Conti, Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli tornano a disposizione di Stefano Pioli. Ecco i convocati del Milan per la sfida contro l’Inter di domani

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby. Il Milan, per l’occasione, recupera Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Andrea Conti. Confermate dunque le buone notizie della settimana con il capitano e il numero 11 svedese che ovviamente si prenderanno subito una maglia da titolare.

Panchina per l’ex Atalanta così come per il nuovo arrivato Diogo Dalot. Da notare ancora una volta le diverse assenze al centro della difesa: il Milan sarà senza Duarte, Gabbia e Musacchio. Come previsto non ci sarà Ante Rebic, la vera grande assenza per la partita di domani.

Ecco l’elenco dei convocati:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.