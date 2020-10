Pioli a MTV: “Europa League importante. Giochiamo per vincere”

Le parole di mister Pioli ai microfoni del canale ufficiale dei rossoneri. Ecco le sue impressioni in vista della partita di domani contro il Celtic.

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita col Celtic. Ecco le sue parole sul percorso fatto dalla squadra e sull’obiettivo europeo: “Il nostro percorso è iniziato l’anno scorso e si parla troppo facilmente di partite di svolte. Sapevamo che il derby era una partita ancor più importante, averla vinta ci dà ancor più consapevolezza per il futuro. Abbiamo lavorato tanto per l’Europa e ora vogliamo rimanerci. Abbiamo un girone equilibrato e competitivo, vogliamo farlo bene“.

Su Dalot e Hauge: “Sono giovani ma hanno dimostrato capacità di adattamento, hanno buonissime qualità. Sono disponibili per poter giocare“.

Sull’infortunio di Calhanoglu: “Gli infortuni fanno parte del nostro lavoro. Dispiace per Hakan, ma ho tante soluzioni di qualità per mettere in campo una squadra importante in campo“.

Sulle tante aspettative nei confronti del Milan: “Indossiamo una maglia importante di un club abituato a vincere. Se ci sono aspettative su di noi significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Dobbiamo reggere la pressione ed essere soddisfatti con la consapevolezza che ci sono tanti esami ancora da superare”.

Sulla forza della sua squadra: “Dobbiamo giocare sempre per vincere, sapevo che bisogna passare e superare le difficoltà che le partite ti presentano. Gli avversari sono sempre forti. Ma sapere che abbiamo le qualità per vincere, sapere che se siamo compatti e lavoriamo di squadra ci sono più possibilità di portare a casa risultati positivi“.