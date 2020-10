LIVE | Celtic-Milan 0-1, risultato e gol in tempo reale

Celtic-Milan, risultato e gol in tempo reale della prima giornata di Europa League. Inizia il cammino europeo dei rossoneri.

15′ – GOOOOOOOOL! Krunic di testa firma la rete dell’1-0, perfetto il cross di Castillejo. Rossoneri avanti dopo un quarto d’ora di partita.

5′ – Celtic pericoloso con un tiro di Ntcham in area, parata facile per Donnarumma.

1′ – SI COMINCIA!

A breve con tutti gli aggiornamenti dal Celtic Park per la diretta live di Celtic-Milan

Tutto pronto a Celtic Park per la 1^ giornata del girone di Europa League. Il Milan scende in campo in Scozia per affrontare il Celtic di Neil Lennon. Dopo la vittoria nel derby in campionato, Stefano Pioli spera di cominciare bene anche il cammino europeo. Non sarà facile ma l’avversario è alla portata e l’entusiasmo accumulato in questi giorni è un fattore importante.

Il tabellino di Celtic-Milan

CELTIC (3-5-2): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti, Griffiths.

All.: Lennon.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Tonali; Castillejo, Díaz, Krunić; Ibrahimović.

All.: Pioli.

Marcatori: