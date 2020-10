Calciomercato Milan – Nuovo assalto a Simakan: la richiesta dello Strasburgo

Non è affatto decaduta l’opzione Mohamed Simakan per la difesa del Milan. Il centrale francese tornerà di moda a gennaio.

Una pista tutt’altro che decaduta per il Milan quella che porta direttamente a Mohamed Simakan. Il difensore classe 2000 francese piace ancora molto.

Lo scrive il portale spagnolo di calciomercato Todofichajes.com, che ammette di come la dirigenza Milan stia preparando un nuovo assalto al centrale per la sessione di gennaio 2021.

Un ritorno di fiamma, dopo che Simakan era stato molto vicino ai rossoneri ad inizio ottobre, nelle ultimissime ore di mercato. Addirittura il club aveva inviato a Strasburgo un aereo privato per prelevare Simakan in caso di accordo raggiunto.

L’ostacolo però rimane il prezzo: il club francese proprietario del suo cartellino chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire Simakan. Difficile che il Milan, visti anche gli investimenti low-cost degli ultimi tempi, possa spendere a gennaio tale cifra. A meno che Paolo Maldini non trovi un accordo vantaggioso per tutte le parti in causa.

