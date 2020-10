Calciomercato Milan, Ancelotti vuole il centrocampista

Carlo Ancelotti vorrebbe portare in Inghilterra Julian Draxler, centrocampista del Psg, accostato negli ultimi giorni anche al Milan. Il suo contratto scade il prossimo giugno

In questi giorni il nome di Julian Draxler è tornato in orbita Milan. Il centrocampista tedesco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi sembra davvero lontano un rinnovo con il Psg. Il calciatore dal primo febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi squadre.

I rossoneri sarebbero uno dei club interessati a Draxler, così come il Siviglia di Monchi ma dalla Spagna giungono ulteriori novità. Secondo quanto riporta TodoFichajes sul giocatore avrebbe messo gli occhi anche Carlo Ancelotti, che vorrebbe portarlo in Inghilterra.

Si sarebbe mosso in prima persona il tecnico italiano per fare in modo che Draxler vesta la maglia dell’Everton già a gennaio.

Draxler non è l’unico calciatore in scadenza che piace al Milan. I rossoneri guardano attentamente in Francia e il profilo più caldo in orbita rossonera è certamente Florian Thauvin, che non ha ancora rinnovato con il Marsiglia