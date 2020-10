Milan, Leao: “Deluso, abbiamo fatto tutto per vincere”

Le parole di Leao ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Roma. L’attaccante portoghese è deluso per la mancata vittoria.

Rafael Leao ha commentato Milan–Roma ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni sul 3-3 di questa sera: “Penso che abbiamo creato, continuiamo a lavorare come prima. Giochiamo tutte le partite per vincere: sono deluso perché abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Scudetto? Tutti siamo concentrati per continuare a vincere e stare in testa alla classifica. Ibrahimovic è un esempio, sono felice che stia con noi. Cerco sempre di aiutare la mia squadra, ma adesso sono deluso perché volevamo vincerla“.