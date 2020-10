Milan-Roma 3-3, pagelle e tabellino: Leao freccia rossonera, Tatarusanu insicuro

Il Milan frena con un pareggio casalingo contro la Roma: non basta una doppietta di Ibrahimovic e un super Leao.

PRIMO TEMPO

Il Milan parte come meglio non si può. Dopo due minuti Leao attacca la difesa della Roma in contropiede, poi al limite serve in lob Ibrahimovic che batte Mirante. La Roma prova a rispondere con Dzeko che fa tutto da solo, salta Bennacer e calcia, ma il suo tiro è deviato in corner da Kjaer. Il gol del pareggio è solo rimandato perché da un corner il portiere del Milan Tatarusanu esce malissimo e non prende il pallone, ne approfitta proprio Dzeko: 1-1. Al 28′ Calhanoglu ci prova direttamente dal corner, ma Mirante si oppone smanacciando.

Al 30′ è sempre Calhanoglu a servire Kjaer dal calcio d’angolo: il danese svetta ma colpisce il palo di testa. Al 43′ ancora occasione per il Milan: calcio di punizione insidiosissimo di Calhanoglu, ma è ancora Mirante a salvare la Roma.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Milan parte come nel primo tempo e segna immediatamente al 47′. Galoppata di Leao sulla sinistra che salta mezza difesa della Roma, doppio passo e assist per l’incursione di Saelemaekers: il belga batte di destro Mirante e riporta il Milan in vantaggio. Al 68′ occasione per la Roma: sugli sviluppi di un corner svetta Mancini, che non trova la porta per poco. Un minuto più tardi l’arbitro Giacomelli assegna un rigore discutibile alla Roma per un fallo di Bennacer su Pedro. Sul dischetto va Veretout che batte Tatarusanu.

Al 78′ penalty anche per il Milan: Mancini interviene calciando un po’ l’aria e un po’ Calhanoglu, per Giacomelli è rigore: Ibrahimovic batte Mirante e segna la sua personale doppietta. Ma la gara non è finita: da un corner della Roma, Ibrahimovic svirgola in area, il pallone finisce sui piedi di Kumbulla che da due passi segna il 3-3. Il Milan ha la possibilità del 4-3 sullo scadere: corner di Calhanoglu e colpo di testa di Romagnoli fuori di un soffio.

Milan-Roma, voti e tabellino

Marcatori: 2′ Ibrahimovic, 14′ Dzeko, 47′ Saelemaekers, 71′ Veretout, 78′ Ibrahimovic, 84′ Kumbulla

Ammoniti: 70′ Leao, 75′ Ibrahimovic, 77′ Pedro, 81′ Cristante, 83′ Hernandez

Espulsi:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 5; Calabria 6,5, Kjær 6,5, Romagnoli 5,5, Theo Hernández 6; Bennacer 5,5, Kessié 6; Saelemaekers 6,5 (dal 73′ Castillejo 6), Çalhanoğlu 6, R. Leão 7 (dal 73′ Krunic 6); Ibrahimović 6,5.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6,5; Mancini 5, Ibañez 5,5, Kumbulla 6; Karsdorp 5 (dal 65′ Bruno Peres 6), Pellegrini 5,5 (dal 81′ Cristante s.v.), Veretout 6 (dall’84 Villar s.v.), Spinazzola 5,5; Mkhitaryan 6,5, Pedro 6,5; Džeko 6,5.

Milan-Roma 3-3 pagelle

Tatarusanu 5: esce in una maniera che dire scomposta è fargli un complimento sul primo gol della Roma. Ha qualche colpa anche sul rigore per i giallorossi, non bloccando il pallone. Non è una sicurezza.

Calabria 6,5: ottima gara del terzino rossonero, sia in marcatura che in proiezione offensiva.

Kjaer 6,5: il danese guida anche stasera la difesa con grande maestria

Romagnoli 5,5: il capitano rossonero soffre la fisicità di Dzeko per tutta la gara. Fallisce il gol allo scadere che avrebbe potuto regalare il 4-3 al Milan.

Hernandez 6: partita di contenimento del treno rossonero, che si limita al compito difensivo.

Kessie 6: senza infamia né lode. Bene come diga davanti alla difesa, ma poche incursioni in area avversaria.

Bennacer 5,5: l’algerino non è brillantissimo e non mostra le sue solite qualità in palleggio. Causa il rigore che porta al 2-2 di Veretout.

Saelemaekers 6,5: il belga si conferma prezioso in marcatura e sempre uomo in più al limite dell’area. Sta trovando anche il vizietto del gol che non guasta mai (dal 73′ Castillejo 6 entra e prova a buttare più cross possibili in area, senza fortuna)

Calhanoglu 6: rientrava da un infortunio non semplice e si fa subito trovare pronto, giocando tutta la gara. Non è ancora in forma ottimale.

Leao 7: il portoghese è in serata di grazia ed è incontenibile: serve due assist, il primo a Ibrahimovic a inizio gara, il secondo a Saelemaekers in seguito a una straripante discesa palla al piede (dal 73′ Krunic 6: il bosniaco non è riuscito a replicare la rete contro il Celtic ma si è fatto sentire a centrocampo)

Ibrahimovic 6,5: altra doppietta straripante per lo svedese che si trova alla grande con Leao. Sblocca la gara dopo due minuti e poi segna la rete del momentaneo 3-2 su rigore. Sbaglia clamorosamente sulla rete del 3-3 della Roma, svirgolando in area dopo un corner.

Pioli 6: il tecnico rossonero schiera un Calhanoglu non al meglio e toglie Leao e Saelemaekers che avrebbero potuto dare ancora molto nel secondo tempo. Scelte discutibili.