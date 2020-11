Lotta scudetto, Juric: “Milan fantastico. Juve non è dominante”

Parla Ivan Juric. Il tecnico del Verona è convinto che anche il Milan, così come la Roma, lotterà per lo scudetto con la Juventus

Ivan Juric ha messo paura al Milan con il suo Verona. Alla fine i gialloblu sono stari ripresi da Zlatan Ibrahimovic e sono usciti da San Siro con un pareggio. Il tecnico dell’Hellas è soddisfatto del risultato dei suoi uomini e nel corso dell’intervista a Sky Sport ha esaltato nuovamente la squadra di Stefano Pioli.

Juric è convinto che anche il Milan sia in lotta per lo scudetto: “Non penso che la Juventus vincerà come ha vinto negli anni passati. Non la vedo dominante come gli anni passati. Il Milan è fantastico, ha giocatori fantastici: Kessie, Rebic, Bennacer… Hanno forza, sono giocatori con gamba. Anche per la Roma vale la stessa cosa. Non sarà una passeggiata per la Juve”.

Grande soddisfazione – “Il bicchiere è tutto pieno, i ragazzi stanno facendo cose fantastiche, stanno facendo prestazioni importanti. Negli ultimi trenta minuti si è fatta sentire l’inesperienza, abbiamo cambiato dieci giocatori rispetto all’anno scorso”.

