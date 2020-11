Milan-Verona, formazioni ufficiali: Calabria titolare

Ufficializzate le formazioni di Milan-Verona, per la gara delle ore 20.45 valida per la settima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli

Il Milan è chiamato a rialzare la testa dopo il ko contro il Lille, in Europa League, contro il Verona. I pareggi di Atalanta-Inter e Lazio-Juventus sono una ghiotta occasione da sfruttare per i rossoneri per allungare in classifica.

E’ l’ultima partita prima della sosta per le Nazionali: a San Siro, contro i gialloblu di Juric, Stefano Pioli si affida ai uomini migliori con Calabria e Saelemaekers, che tornano titolari così come Calhanoglu, Bennacer e Leao. Ancora panchina per Ante Rebic, pronto a subentrare.

Tra gli ospiti occhi puntati su Lovato, al centro della difesa, che tanto piace alla dirigenza del Milan

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali, Rebić. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazović, Dawidowicz, Ilić, Dimarco; Barák, Zaccagni; Kalinić. A disp.: Borghetto, Pandur, Amione, Cetin, Empereur, Udogie, Cancellieri, Tameze, Terracciano, Colley, Di Carmine, Salcedo. All.: Jurić.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.