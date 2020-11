Milan, infortunio Saelemaekers: lascia il Belgio

Alexis Saelemaekers può far ritorno a Milano. A causa di un infortunio non potrà prendere parte agli impegni della sua Nazionale. Le condizione dell’esterno verranno valutate nelle prossime ore

Alexis Saelemaekers lascia il ritiro della Nazionale belga. L’esterno del Milan era stato convocato dalla selezione maggiore ma per via di un infortunio può far ritorno in Italia. L’ex Anderlecht potrà adesso essere valutato dallo staff medico del club rossonero.

Il Belgio, che ne ha dato notizia, attraverso i propri canali social ufficiali, non è entrato nel dettaglio, non specificando il problema di Saelemaekers.

UPDATE: Because of injuries, @ASaelemaekers, @LTrossard and Hendrik Van Crombrugge returned to their clubs. @kaminski26 joins the team. #COMEONBELGIUM 🇧🇪 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 9, 2020

