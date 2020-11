Ex Milan – Galliani ospite alla Pinetina: “Mai l’avrei pensato”

Adriano Galliani è stato ospite oggi del centro sportivo dell’Inter, per un incontro amichevole del suo Monza alla Pinetina.

Adriano Galliani oggi ospite alla Pinetina, lo storico centro sportivo dell’Inter.

Un vero e proprio evento, se si pensa che l’attuale dirigente del Monza è stato uno dei maggiori esponenti del Milan durante gli ultimi trent’anni.

Come riportato da Sky Sport, Galliani è giunto in casa nerazzurra per assistere all’amichevole a porte chiuse tra l’Inter ed il suo Monza, squadra che milita in Serie B.

Inoltre pare si sia anche parlato di calciomercato, con i brianzoli che potrebbero instaurare una sorta di alleanza sui giovani talenti con la squadra guidata da Antonio Conte.

Fa effetto vedere un tifosissimo milanista doc come Galliani varcare la soglia della Pinetina. Lui stesso ha immortalato il momento e ha risposto ai cronisti presenti: “Non l’avrei mai detto di entrare qui”. Ma nel calcio di oggi, senza più bandiere solide, ormai è qualcosa di consueto.

