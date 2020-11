Milan, Colombo pronto per l’Under 21

Lorenzo Colombo potrebbe giocare con la maglia dell’Italia Under 21, contro la Svezia. L’attaccante del Milan convocato dopo la squalifica di Pinamonti

Lorenzo Colombo è uno che ama bruciare le tappe. L’attaccante classe 2002, promosso in prima squadra al Milan, come vice Ibrahimovic ha sfruttato in pieno le occasione avute da Stefano Pioli, riuscendo anche ad andare a segno nel corso del match contro il Bodo Glimt, valevole per le qualificazioni all’Europa League.

Il centravanti ha poi giocato anche contro il Rio Ave e in Serie A con Crotone e Spezia. Il ritorno a pieno regime dello svedese lo ha fatto sparire dai radar della prima squadra e in queste settimane si sta valutando se mandarlo in prestito a gennaio.

Domani, nel frattempo, può avere l’occasione di scendere in campo con la maglia dell’Italia Under 21. Il Ct, Paolo Nicolato, lo ha convocato per sostituire lo squalificato Pinamonti. Con la qualificazione già in tasca, è possibile che Colombo riesca a trovare spazio nella sfida che vedrà impegnati gli azzurri, a Pisa, contro la Svezia.

