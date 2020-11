Sky – Milanello, dirigenza al completo per la rifinitura

La dirigenza del Milan al completo era nel centro sportivo rossonero oggi per seguire l’allenamento guidato da Bonera.

C’è grande attesa in casa Milan per il match di domani sera contro il Napoli. Uno scontro diretto che i rossoneri affrontano da primi in classifica.

La società, mai come adesso, vuole restare vicina alla squadra, per cercare di supportarla e non perdere l’importante treno per i primi posti in classifica.

Come riferito da Sky Sport infatti la dirigenza del Milan al completo era presente oggi al campo, per l’allenamento di rifinitura guidato da Daniele Bonera.

A Milanello si sono visti dunque l’a.d. Ivan Gazidis, il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini ed il d.s. Frederic Massara. Tutti intenti ad osservare il lavoro sul campo di Ibrahimovic e compagni, ma soprattutto per mostrare il sostegno del club ai propri calciatori.