Serie A, la classifica dopo Napoli-Milan

Come cambia la classifica di Serie A dopo il match di questa sera tra Napoli e Milan, vinto per 3-1 in trasferta dai rossoneri.

Vince il Milan e muove nuovamente la sua classifica. I rossoneri consolidano il primo posto e, battendo il Napoli, allungano su una delle rivali dirette in campionato.

Dopo il 3-1 del San Paolo in favore della squadra di Pioli e Bonera, il Milan sale a quota 20 punti in otto giornate, restando imbattuta e non mollando la testa della classifica.

I rossoneri rispondono così alle vittorie di Sassuolo e Roma di oggi pomeriggio, che seguono rispettivamente a due e tre lunghezze. Il Napoli invece si allontana dalla vetta: sesto posto a 14 punti per la banda Gattuso, raggiunta anche da Lazio e Atalanta.