Sportmediaset – Pioli attende il tampone: in panchina già domani?

Stefano Pioli spera di tornare negativo già nella giornata di oggi. C’è attesa per l’esito del tampone del mister rossonero.

Tra poco andrà in scena la terza conferenza stampa del Milan tenuta da Daniele Bonera, collaboratore tecnico che è stato chiamato a guidare i rossoneri nelle ultime gare.

Ma Stefano Pioli scalpita per tornare in panchina. E forse potrà farlo già da domani, in vista del match Milan-Fiorentina delle ore 15:00.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti Pioli nel pomeriggio avrà l’esito dell’ultimo tampone, nella speranza di tornare finalmente negativo.

Il tecnico del Milan è risultato positivo al Covid il 14 novembre scorso, durante la sosta per le Nazionali. Pioli ha saltato così già le gare contro Napoli e Lille, visto che i tamponi effettuati avevano confermato la positività.

Il mister è in isolamento forzato ma asintomatico, ormai da due settimane esatte. Ma oggi, in caso di responso negativo, potrebbe finalmente terminare la sua quarantena e prepararsi a tornare al proprio posto già domani.