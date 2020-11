Romagnoli, gol e “polemica”: il post social dopo Milan-Fiorentina

Alessio Romagnoli al termine di Milan-Fiorentina ha pubblicato un post con leggera polemica, dopo l’esultanza particolare per il gol.

Gol importante per Alessio Romagnoli in Milan-Fiorentina 2-0. È stato lui a portare in vantaggio la squadra e la rete gli serviva anche per scacciare alcune critiche.

Il capitano rossonero ha ricevuto alcuni commenti negativi nel corso della stagione e il gol realizzato per lui ha rappresentato una sorta di rivincita. Infatti, ha fatto un’esultanza un po’ polemica immediatamente dopo la marcatura.

Nel post-partita di Milan-Fiorentina ha pubblicato una foto di sé stesso esultante e il seguente messaggio: «Meno parole e più fatti. Sempre Forza Milan». A Romagnoli la rete segnata a San Siro ha dato certamente carica per il futuro.