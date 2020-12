Europa League, Hauge candidato “player of the week”: come votarlo

Jens Petter Hauge tra i quattro nomi indicati come miglior giocatore di questo turno di Europa League dopo un Milan-Celtic da protagonista.

Prestazione fantastica di Jens Petter Hauge in Milan-Celtic 4-2. L’esterno offensivo norvegese ha segnato il gol del tris rossonero e poi servito a Brahim Diaz l’assist per il poker definitivo.

Tante giocate importanti da parte dell’ex Bodo/Glimt, che ha dato un aiuto concreto anche in fase difensiva. Si è sicuramente riscattato rispetto alla prestazione non brillante della precedente partita europea contro il Lille. Ha fatto vedere le sue qualità, dimostrando di poter incidere con gol e assist.

La sua prestazione non è rimasta affatto indifferente alla UEFA, che lo ha inserito nella lista dei candidati come “player of the week” di questa giornata di match di Europa League. Con lui ci sono anche Burak Yilmaz del Lille, Wolff Eikrem del Molde e Galeno del Braga.

Il Milan sul proprio profilo ufficiale Twitter ha invitato i tifosi rossoneri a votare per Hauge sul sito ufficiale della UEFA.

🔴⚫ @jenspetter99 is among the 4 nominees for #UEL player of the week

You know what to do, Rossoneri: vote here ⤵️

👉 https://t.co/rkbuQmFWCO

🔴⚫ Hauge è tra i quattro candidati @EuropaLeague a giocatore della settimana: votatelo! ⤴️#MilanCeltic #SempreMilan pic.twitter.com/l7cAI7An1K

— AC Milan (@acmilan) December 4, 2020