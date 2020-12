Giampaolo al capolinea: l’ex Milan vicino all’esonero

L’avventura di Marco Giampaolo al Torino potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il tecnico continua a deludere. Ecco i sostituti

Non decolla la stagione di Marco Giampaolo. Il tecnico ex Milan con il suo Torino ha raccolto solamente 6 punti in dieci giornate di Serie A, frutto di tre pareggi e una vittoria contro il Genoa.

L’ex rossonero sta faticando più del previsto ad imporre la propria idea di calcio alla squadra, che nelle ultime apparizioni è scesa in campo non più con il consueto 4-3-1-2 bensì con una difesa a 3.

Nonostante da parte di Urbano Cairo non ci sia alcuna voglia di un nuovo esonero, Giampaolo è davvero a serio rischio esonero. Se non dovessero arrivare i risultati nelle prossime partite, a cominciare dalla sfida contro l’Udinese, il mister 53enne potrebbe davvero chiudere anticipatamente la sua avventura al Torino.

Il club ha già pronto il sostituto, che verrà fuori quasi certamente da una lista di quattro nomi che comprende Nicola, Longo, D’Aversa e Semplici.