“Pioli is on fire!”: rossoneri scatenati dopo Samp-Milan | Video

Giocatori del Milan scatenati dopo la vittoria contro la Sampdoria. Sul pullman hanno cantato esaltando anche mister Stefano Pioli.

Il Milan è una squadra vera, lo ha detto più volte Stefano Pioli. E il mister rossonero lo ha ribadito anche dopo la vittoria contro la Sampdoria.

Quella di Genova è stata una partita complicata per vari motivi, però il Diavolo è riuscito a portare a casa i 3 punti. Di ritorno in pullman in direzione Milano i giocatori si sono scatenati nei festeggiamenti.

Samuel Castillejo e Brahim Diaz hanno pubblicato delle storie Instagram che testimoniano il clima di allegria del gruppo dopo il successo a Marassi. Tutti scatenati a cantare “Pioli is on fire” sulle note della canzone “Freed from desire”.