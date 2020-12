Ibrahimovic carica il Milan: “Scudetto? Serve il coraggio di sognarlo”

Le parole di Ibrahimovic ai Gazzetta Sports Awards. Ecco le parole dello svedese che sprona il Milan per la vittoria dello Scudetto.

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il premio “Leggenda” ai Gazzetta Sports Awards. Intervenuto alla rosea, ha parlato di questo trofeo e del suo momento di forma: “Dispiace non essere lì fisicamente. Sono sempre qui ad allenarmi, perché la mia filosofia è: quando lavori forte tutto torna indietro. Dopo i 30 anni occorre fare ancora di più”. Poi sul suo ritorno al Milan: “Una sfida, perché la squadra non era al top. E prima di me, molti che hanno giocatore due volte nel Milan, non erano riusciti a rendere allo stesso livello della prima esperienza”.

Ibrahimovic parla dei suoi tanti trofei in carriera: “Ognuno di loro ha una sua storia, una sua emozione. Ognuno è bello perché significa che hai fatto qualcosa di buono”. E sul possibile Scudetto di quest’anno: “La squadra deve avere il coraggio di sognare di vincerlo, senza paura. Penso di riuscire a trasmettere il mio carisma. Dobbiamo credere sempre in noi stessi, soprattutto in età avanzata”.