France Football – Paolo Maldini miglior terzino sinistro della storia

La giuria del quotidiano francese France Football ha indicato Paolo Maldini come miglior terzino mancino di sempre. È inserito nel Dream Team.

Non c’è dubbio sul fatto che Paolo Maldini sia una leggenda del Milan e della storia del calcio. Uno dei migliori terzini sinistri di sempre, anche se nel finale di carriera ha giocato da centrale e ha fatto bene pure in quel ruolo.

L’attuale direttore tecnico rossonero è eletto dalla giuria di France Football composta da 140 giornalisti come miglior terzino sinistro di tutti i tempi. Maldini è l’unico calciatore italiano presente nel Ballon d’Or Dream Team stilato dal celebre quotidiano francese.

Questa è la formazione, super offensiva, schierata con il 3-4-3: Yashin; Cafu, Beckenbauer, Maldini; Maradona, Xavi, Matthaus, Pelè; Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo.

🌟 🇮🇹 Paolo Maldini is elected by our 140 journalists jury as best left back of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/GGzyuynhS9

— France Football (@francefootball) December 14, 2020