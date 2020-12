Sky – Genoa-Milan, Ibra verso il forfait

Ibrahimovic potrebbe saltare anche la sfida contro il Genoa. L’attaccante si è allenato in gruppo ma avvertirebbe ancora fastidio alla coscia

Zlatan Ibrahimovic oggi è tornato ad allenarsi in gruppo – come testimoniano le immagini postate sui canali social ufficiali del Milan – ma la sua presenza contro il Genoa continua ad essere a forte rischio.

Sarà domani la giornata della verità ma le sensazioni non sembrano essere per nulla positive. Stando a quanto riportato da Sky Sport, lo svedese avvertirebbe ancora un po’ di fastidio e dolore alla coscia.

Non c’è alcuna intenzione di rischiare e proprio per questo è davvero molto probabilmente che alla fine il calciatore non venga rischiato mercoledì sera al Marassi.