Gli highlights di Genoa-Milan, match valido per la 12a giornata di Serie A. Secondo pareggio, seconda nota stonata dei rossoneri al Ferraris.

Un primo tempo di poche emozioni quello tra Genoa e Milan. La squadra di Pioli, oltre alle risapute importanti assenze, ha dovuto fare a meno anche del terzino sinistro Hernandez. Ritmi blandi per la prima frazione di gara. Qualche brivido negli ultimi minuti del primo tempo: prima con Destro per il Genoa; solo davanti al portiere calcia un pallone che termina di pochissimo al lato della porta. Due minuti dopo è grandissima l’occasione per Rebic: supera magistralmente la difesa ma quando è il momento di calciare non riesce a segnare. Il suo tiro troppo centrale viene deviato da Perin in angolo.

Nettamente diverso il secondo tempo di Genoa-Milan. Sono bravi i liguri che iniziano bene e segnano al 47’. Neanche il tempo di entrare in campo che Destro segna l’1-0 per il Genoa. L’azione era cominciata con Shomurodov che calciando aveva trovato Donnarumma pronto a parare. Peccato che del rimpallo ne ha approfittato Mattia Destro: gli è bastato appoggiare la palla sulla porta spalancata. Non passa molto, 5 minuti, e Calabria riporta il Milan in partita: gran sassata del terzino dal limite, angolino basso sinistro, imprendibile per Perin. Ed è 1-1 al Ferraris. Sembra in discesa la strada per i rossoneri, ma no! Otto minuti dopo arriva il secondo turno di Mattia Destro: cross pazzesco di Ghiglione in area avversaria, Destro vola alto di testa e spedisce la palla sull’angolo sinistro. Niente da fare per Gigio Donnarumma. Ma qui la difesa, e Kalulu, potevano sicuramente fare meglio.

Spinge forte da quel momento in poi il Milan. Sfiora il gol con Hauge al 78’, per trovare poi il definitivo pareggio all’83’ con Kalulu. Il giovane francese rimedia all’errore difensivo precedente facendosi trovare pronto su calcio d’angolo. Impatta la palla col sinistro e fa gol. Al 90’ è di nuovo brivido per i rossoneri che rischiano di perderla la partita. Scamacca, dal cross di un compagno, ci prova in area con una bella rovesciata. Per fortuna Gigio fa una parata degna del suo nome. Finisce così allo stadio Luigi Ferraris, 2-2, un pareggio che vale ancora il primo posto al Milan. Ma è assoluta emergenza nella rosa di Pioli. Tante, troppe assenze importanti fanno soffrire la squadra dal punto di vista del gioco.

Genoa-Milan, gli highlights del match

