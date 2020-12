ML – Infortunio Tonali, risentimento adduttore destro

Infortunio per Tonali, ecco le prime notizie sulle sue condizioni fisiche. Risentimento all’adduttore destro per il centrocampista.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Sandro Tonali ha riportato un risentimento adduttore destro in seguito ad un contrasto. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma chiaramente non sembra un infortunio di poco conto. Ricordiamo che il Milan scenderà in campo fra pochi giorni: mercoledì contro la Lazio, alle 20.45, e non ci sono altri centrocampisti. Sì, perché Bennacer è infortunato e Kessie è squalificato; l’unico disponibile è Krunic, che però non è il suo ruolo.