Kabak, l’apertura dell’intermediario | Non è finita

George Gardi parla di Kabak e del suo futuro. L’agente sottolinea che il giocatore non ha accordi con alcuna società.

Ormai è una certezza. L’acquisto sicuro del Milan per questo gennaio sarà il difensore centrale. Tanti i nomi quotati ma nell’ultimo periodo ci si è focalizzati soprattutto su tre centrali di difesa: Simakan, Kabak e Lovato. Di Ozan Kabak ne ha parlato l’intermediario George Gardi, intervistato da Tuttomercatoweb.com.

Una prima dichiarazione di Gardi ha riguardato il rapporto tra il difensore e lo Schalke 04. Queste le parole dell’agente: “Kabak è sempre a disposizione del club tedesco in quanto è un professionista. Se lo Schalke dovesse ritenerlo essenziale per la salvezza allora rimarrà a disposizione – Gardi ha continuato dicendo – Ozan Kabak, posso affermarlo, non ha espresso una preferenza per uno o un altro club”.

La dichiarazione di George Gardi fa riferimento alla supposizione arrivata dall’Inghilterra che avrebbe accostato Kabak al Liverpool, in uno scambio con Origi. Entrando nella questione l’agente ha detto: “è normale che un calciatore con questo profilo sia accostato a tante big, ma vi assicuro che non c’è nessun preaccordo con il club inglese”

Riguardo alla possibilità di vedere Kabak in rossonero, Gardi è rimasto vago ma ha sottolineato che il Milan piace al giocatore:

”Quello che posso affermare è che Ozan ha grande stima del Milan”

Gennaio è ormai alle porte, e con questo probabilmente l’arrivo di un difensore centrale tra le fila rossonera. Si tratterà di Ozan Kabak? Staremo a vedere.