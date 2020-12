Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu | Le cifre offerte dal Milan

Il Milan spera di riuscire ad accelerare per i prolungamenti contrattuali di Donnarumma e Calhanoglu, che vogliono rimanere in rossonero oltre l’attuale scadenza.

Il 2020 si sta per concludere e il Milan non è ancora riuscito a rinnovare i contratti di due giocatori importanti come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Entrambi vanno in scadenza a giugno 2021 e vanno blindati.

La dirigenza è al lavoro con i rispettivi agenti per concludere gli accordi, ma non è semplice. Ci sono importanti richieste economiche in ballo e il club deve anche stare attento ai bilanci. Sicuramente è importante prolungare i due contratti, però alle giuste cifre.

Calciomercato Milan news: il punto su Donnarumma e Calhanoglu

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, l’offerta del Milan per il rinnovo di Donnarumma è di 6 milioni di euro netti annui più bonus. In pratica, l’ingaggio attuale con dei premi aggiuntivi che scatteranno al verificarsi di determinate condizioni. Il PSG si è fatto avanti, ma Gigio ha dato assoluta priorità alla squadra rossonera ed è intenzionato a rimanere.

Per quanto concerne Calhanoglu, il Milan ha proposto uno stipendio da 3,5 milioni netti a stagione contro una richiesta da 5 milioni più bonus. Un accordo potrebbe essere trovato a metà strada. Un nuovo incontro tra le parti non è stato ancora fissato, però potrebbe avvenire dopo le festività. Il turco vuole rimanere in maglia rossonera ed ha respinto l’offerta da circa 5 milioni più bonus recapitata dal Napoli tempo addietro.