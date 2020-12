Musacchio, l’agente tuona: “Trattamento inspiegabile. Resta al Milan”

Le parole dell’agente di Mateo Musacchio, Lombilla, ai microfoni di Calciomercato.com. Ecco il futuro dell’argentino, accostato al Genoa

Si sta discutendo tanto in questi giorni del futuro di Mateo Musacchio. Il difensore argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato.

Il calciatore non rientra nei piani di mister Pioli e in queste ore si è parlato di un possibile interessamento del Genoa: “Allo stato attuale non c’è niente – ammette l’agente Lombilla ai microfoni di Calciomercato.com – Mateo resta al Milan fino a luglio e poi vedremo. Solo io sono autorizzato a parlare per i suoi interessi e non ho avuto nessun contatto con il Genoa”.

Tanta panchina e tribuna – “É una situazione strana e incerta per tutti, non capisco questo trattamento quando lui l’ha dato tutto per la squadra ed ha anche giocato con delle infiltrazioni, su richieste del tecnico e questo gli è costato un infortunio. Però il calcio è cosi, Pioli era licenziato e ora sembra Guardiola. La vita è così, bisogna aspettare le opportunità”.

Professionista esemplare – “Non ha mai creato problemi in 13 anni di carriera in Europa e non sarà mai diverso. Ama il Milan dal primo giorno e continua ad amarlo con tutto se stesso”.

Niente rinnovo – “Non ne ho mai parlato con Maldini e Massara. Abbiamo solo parlato di calcio in generale. Con loro due il rapporto è eccellente”.