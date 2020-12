Stella Rossa, avviso al Milan: “Possiamo batterti in Europa League”

Paolo Greatti, ex osservatore di squadre italiane e oggi alla Stella Rossa, è convinto che il Milan possa essere eliminato dai serbi in Europa.

Il Milan è stato sorteggiato con la Stella Rossa nei Sedicesimi di Europa League e sulla carta è un buon accoppiamento. Squadra serba da non sottovalutare, però assolutamente battibile.

L’andata si giocherà il 18 febbraio in Serbia, mentre il ritorno si disputerà a San Siro il 25 febbraio. In mezzo alle due partite europee ci sarà il derby contro l’Inter, club nel quale ha militato Dejan Stankovic. Proprio l’ex giocatore allena la squadra biancorossa.

Paolo Greatti su Milan-Stella Rossa di Europa League

Paolo Greatti, ex osservatore di alcune società di Serie A, oggi lavora nella Stella Rossa e in un’intervista concessa a Tuttomercatoweb ha lanciato un ‘avvertimento’ al Milan: “Il passaggio del turno per il Milan non è così scontato come alcuni pensano. La Stella Rossa ha le potenzialità e la possibilità di mettere in difficoltà il Milan. Mi sbilancio dicendo che non mi stupirei se a passare il turno sarà proprio la squadra di Belgrado“.

Greatti è convinto che la formazione di Stankovic possa superare quella di Pioli nel doppio confronto di Europa League. Sarebbe sorprendente, non c’è dubbio. In casa rossonera sanno di non dover sottovalutare gli avversari, ma c’è anche la consapevolezza di avere le carte in regola per qualificarsi agli Ottavi.