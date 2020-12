Ibrahimovic: “Perché Sanremo è Zanremo”. E si tuffa nella neve | VIDEO

L’ultimo show di Ibrahimovic sui suoi social. Una frase che ufficializza direttamente la partecipazione a Sanremo e poi il tuffo nella neve.

Ibrahimovic dà ancora spettacolo sui suoi canali social. E come un recente video, anche stavolta c’entra la neve. In quel caso si mostrava durante un allenamento in una Milanello innevata, adesso invece ci si butta dentro praticamente nudo (con solo i boxer). E poi la frase, che è un po’ una conferma diretta della partecipazione come ospite fisso al prossimo Sanremo – cosa che aveva già annunciato Amadeus nelle ultime ore.

“Perché Sanremo è Zanremo“, ha scritto Ibrahimovic come didascalia al video. Un vero e proprio show, subito bombardato di like su tutti i suoi canali. Il solito Ibra, per intenderci.