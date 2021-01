Benevento-Milan, probabili formazioni: un dubbio per Pioli

Pioli ha un’unica incertezza sulla formazione da schierare in Benevento-Milan. L’allenatore rossonero nell’allenamento di oggi a Milanello deciderà.

Domani il Milan torna a giocare in campionato e lo farà in trasferta contro il Benevento. Impegno da non sottovalutare, dato che la squadra di Filippo Inzaghi ha già saputo fermare Juventus e Lazio in questa Serie A.

Stefano Pioli dovrà rinunciare ancora a dei giocatori importanti: Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers per problemi fisici, Theo Hernandez per squalifica. La buona notizia è che Simon Kjaer è recuperato.

Serie A, probabili formazioni Benevento-Milan

Pioli schiererà il Milan con il consueto 4-2-3-1. Ovviamente in porta ci sarà Gigio Donnarumma, mentre la difesa sarà composta dal quartetto Calabria-Kjaer-Romagnoli-Dalot. Per Diogo grande occasione da titolare. Deve sostituire Theo Hernandez cercando di farlo rimpiangere meno possibile. Contro il Genoa non giocò bene nella sua ultima apparizione in Serie A, deve riscattarsi.

A centrocampo ritorna Kessie, assente per squalifica contro la Lazio. Un rientro fondamentale per la mediana rossonera, che sarà completata da Tonali. Sulla trequarti sono sicuri del posto Calhanoglu e Rebic, mentre l’altra maglia è contesa da Brahim Diaz e Samuel Castillejo. Le condizioni fisiche dell’ex Villarreal sono in miglioramento e l’allenamento di oggi sarà decisivo per capire se potrà essere della partita. Il centravanti sarà Rafael Leao.

BENEVENTO MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hatemaj, Schiattarella, Improta (Dabo); Ionita (Insigne), Caprari; Lapadula.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Brahim Diaz (Castillejo), Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao.