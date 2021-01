Benevento, tre positivi al Covid: il comunicato del club

Tre casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno del Benevento calcio. Ecco la comunicazione ufficiale dei campani.

Brutte notizie per il Benevento alla vigilia del match di campionato con il Milan, valido per la 15.a giornata di Serie A.

Come comunicato dallo stesso club campano, sono sorti tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

Si tratta di un elemento dello staff tecnico di Pippo Inzaghi e di due membri dello staff sanitario. I tre uomini sono risultati positivi al tampone e sono già stati posti in isolamento.

Leggi anche > Pioli, la conferenza stampa di Benevento-Milan

La gara di domani allo stadio Vigorito non è a rischio, visto che tutti i calciatori a disposizione di Inzaghi sono risultati negativi ai test.

Squadra comunque in isolamento fiduciario per evitare ulteriori contagi. Ecco il comunicato ufficiale emanato poco fa dal Benevento Calcio:

“Il Benevento Calcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars Covid 19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell’Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro”.