In prestito dal Chelsea: Milan, ecco l’idea per l’attacco

Batshuayi potrebbe tornare di moda per l’attacco. Il calciatore fatica a trovare spazio nel Crystal Palace

Chelsea e Crystal Palace a settembre hanno rinnovato il prestito di Michy Batshuayi. L’attaccante belga sta però faticando non poco a trovare spazio nel club inglese. In Premier League l’ultima apparizione da titolare risale al 23 novembre, dopo tanta panchina e brevi spezzoni di gara.

La situazione non è certo delle migliori e a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Il suo nome è da anni che viene accostato in Serie A. Lo scorso gennaio anche il Milan aveva pensato a Batshuayi ma poi non se ne fece nulla.

La possibilità di trasferirsi in prestito per sei mesi, potrebbe far drizzare nuovamente le orecchie al Diavolo che sta cercando un’opportunità per l’attacco. L’esperienza maturata in campo internazionale da Batshuayi potrebbe certamente tornare utile al Milan.