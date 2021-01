Juventus, infortunio per Morata: Milan a rischio

L’attaccante della Juventus, Alvaro Morata, ha accusato un problema muscolare, che gli farà saltare il match contro l’Udinese. Milan a rischio

Sarà un gennaio ricco di partite, non ci sarà davvero tempo per respirare. Il Milan comincia il suo 2021 fra un paio d’ore, in trasferta contro il Benevento. Il calcio d’inizio è fissato per le 18.00, poi sarà tempo di pensare al big match contro la Juventus, che andrà in scena a San Siro, mercoledì alle 20.45.

Una partita che rischia di non vedere in campo Ibrahimovic, Saelemaekers, Gabbia e Bennacer, alle prese con degli infortuni. Anche i bianconeri rischiano di dover rinunciare ad un titolare: come comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, Alvaro Morata non prenderà parte al match contro l’Udinese a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra, avvertito durante l’allenamento di ieri.

Le condizioni dell’ex Atletico Madrid verranno dunque valutate nelle prossime ore e la sua presenza contro il Milan è ovviamente a forte rischio.