Cutrone, svolta a sorpresa | UFFICIALE: torna e resta!

La Fiorentina e il Wolverhampton si sono accordati per il ritorno di Cutrone in Inghilterra. L’ex Milan dovrebbe rimanere in Premier League.

È ufficialmente terminata l’avventura di Patrick Cutrone alla Fiorentina. L’attaccante classe 1998 era approdato a Firenze un anno fa in prestito, ma adesso fa ritorno al Wolverhampton.

Questo il comunicatodel club viola: “La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers FC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone“.

Il Wolverhampton nella propria nota ufficiale ha spiegato che Cutrone rimarrà alla corte di Nuno Espirito Santo fino al termine della stagione. L’allenatore portoghese è bisognoso di un centravanti vista l’assenza per infortunio di Raul Jimenez.

In Serie A non mancano i club disposti interessati prendere l’ex punta del Milan, ma salvo sorprese non si muoverà dall’Inghilterra. Cercherà di ritagliarsi dello spazio in Premier League.