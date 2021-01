Futuro Depay: l’annuncio ufficiale del Lione

Parla il presidente del Lione Aulas in merito al futuro di Depay. L’attaccante non dovrebbe lasciare il club francese a gennaio

Il Lione è intenzionato a trattenere Memphis Depay, almeno fino al termine della stagione. Il club francese è in lotta per il titolo in Ligue 1 e non vorrebbe privarsi del calciatore più importante in rosa.

Il rinnovo di Depay appare complicato ma il numero uno del Lione Aulas si augura di vedere l’olandese ancora con la squadra: “Memphis Depay dovrebbe aspettare fino alla fine della stagione prima di lasciare l’OL – scrive su Twitter il numero uno dei francesi -⁦ Sarebbe bello lasciare in pace Memphis, capitano esemplare.

Dopo le semifinali di Champions League può portare l’OL molto in alto quest’anno: sarà sempre a casa all’OL!”.

Depay è stato accostato anche al Milan, oltre che a Barcellona e Juventus. I rossoneri dovranno dunque aspettare per poter mettere le mani sul giocatore.