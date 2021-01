Dalla Spagna, accordo totale | Arriva il centrocampista

Milan e Tolosa avrebbero raggiunto un accordo per Kouadio Koné. Il centrocampista potrebbe così essere il primo rinforzo di gennaio

Kouadio Koné è il nome in cima alla lista per il centrocampo del Milan. Il club rossonero vuole portare il francese classe 2001 a Milanello il prima possibile. La trattativa con il Tolosa sembra davvero essere entrata nel vivo e potrebbe avere la sua fumata bianca a breve.

In Spagna ne sono certi: Kouadio Koné sarà presto un calciatore a disposizione di Stefano Pioli. Secondo TodoFichajes, i rossoneri avrebbero trovato un accordo con il Tolosa per cinque milioni di euro. Mancherebbe dunque solo l’annuncio ufficiale che potrebbe essere imminente.

Koné potrebbe così essere il primo acquisto del mercato di gennaio, in attesa di Mohamed Simakan. La distanza con lo Strasburgo, per il difensore classe 2000, che oggi è stato uno dei protagonisti del successo contro il Nimes, infatti, è davvero minima. Ballano ancora un paio di milioni di euro per un’altra fumata bianca.