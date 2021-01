Björklund: “Al Milan è fantastico. Ecco la differenza con la Svezia”

Parla Lukas Björklund. Il giovane svedese, classe 2004, è stato intervistato da Fotbollslivet. Ecco le sue dichiarazioni

Nei mesi scorsi il Milan ha messo le mani su uno dei giovani più promettenti del calcio svedese, Lukas Björklund. Il classe 2004, intervistato da Fotbollslivet.se, ha parlato della sua esperienza in rossonero: “È fantastico, sono stato accolto bene da tutti. Hai imparato la lingua italiana? No, non ho ancora avuto il tempo per imparare completamente la lingua, ma inizio a capirla un po’ di più”.

Differenze con la Svezia – “Gli allenamenti sono più lunghi e duri, anche la velocità e il ritmo sono molto più alti. Obiettivi? Fare il meglio possibile e continuare a crescere, fare uno step successivo nella mia crescita”.