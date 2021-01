Kjaer incorona Donnarumma: “Può diventare il migliore di tutti”

Kjaer dopo Milan-Torino ha elogiato tutta la squadra per prestazioni e risultati. Ha esaltato anche Donnarumma per il suo elevato livello raggiunto.

Grande prestazione di Simon Kjaer in Milan-Torino. Non è una novità, dato che il difensore danese ha ormai abituato ad avere un rendimento di alto livello.

Intervistato da Sky Sport, il giocatore si è detto molto felice della sua esperienza in maglia rossonera: «Sono venuto qui per dare il massimo, per aiutare la squadra. C’era e c’è molta qualità, siamo cresciuti tutti. Un bel percorso come squadra e anche per me come singolo. Stiamo vivendo un momento bello, ma pensiamo partita dopo partita e ora dobbiamo concentrarci su martedì».

Kjaer ha grande fiducia nel gruppo, ritiene che il Milan possa sognare lo Scudetto: «Possiamo mantenere questo livello continuando ad avere l’atteggiamento giusto. Stiamo crescendo, siamo squadra fuori e dentro al campo. Credo che possiamo continuare in questa direzione. Nel calcio tutto può succedere, ma tutti a Milanello ci credono».

Il centrale danese spende parole di elogio per Gianluigi Donnarumma, che nel finale del match contro il Torino ha compiuto una grande parata: «Ha 21 anni ed è il numero uno. Ha la possibilità di diventare il migliore in assoluto. È un piacere giocare con lui».