Milan-Torino, formazioni ufficiali: turnover per Pioli, ecco Ibra e Musacchio!

Sono state ufficializzate le formazioni di Milan e Torino, che alle 20:45 si daranno battaglia allo stadio San Siro per gli ottavi di Coppa Italia

Milan e Torino sono pronti a scendere in campo a San Siro per la seconda volta in pochi giorni. Dopo il successo dei rossoneri in campionato, la squadra di Pioli sfida quella di Giampaolo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Entrambi i tecnici si affidano ad un importante turnover.

Il Milan scende in campo con Tatarusanu tra i pali, al posto di Donnarumma. Cambi anche in difesa, dove si rivede Mateo Musacchio. In avanti Castillejo, Brahim e Leao alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Panchina anche per Belotti, con Giampaolo che si affida in avanti a Simone Zaza.

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, G. Donnarumma; Conti, Hernández, Michelis; Çalhanoğlu, Di Gesù, Hauge, Kessie, Mionić, Olzer; Colombo. All.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincón, Linetty, Ansaldi; Gojak, Zaza. A disp.: Rosati, Ujkani; Lyanco, Izzo, Murru, Rodríguez, Singo; Baselli, Lukić; Belotti, Verdi. All.: Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma